COCO Community (COCO) Tokenomics

COCO Community (COCO) Information COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Officiel hjemmeside: https://coredaococo.org Køb COCO nu!

COCO Community (COCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COCO Community (COCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.57K $ 1.57K $ 1.57K Samlet udbud $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Cirkulerende forsyning $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K Alle tiders Høj: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Alle tiders Lav: $ 0.00149001 $ 0.00149001 $ 0.00149001 Nuværende pris: $ 0.0018518 $ 0.0018518 $ 0.0018518 Få mere at vide om COCO Community (COCO) pris

COCO Community (COCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COCO Community (COCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COCO's tokenomics, kan du udforske COCO tokens live-pris!

