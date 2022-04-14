COCO COIN (COCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i COCO COIN (COCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. Officiel hjemmeside: https://cococoin.tech/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view

COCO COIN (COCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COCO COIN (COCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Samlet udbud $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B Cirkulerende forsyning $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Alle tiders Høj: $ 0.00268607 $ 0.00268607 $ 0.00268607 Alle tiders Lav: $ 0.0000498 $ 0.0000498 $ 0.0000498 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om COCO COIN (COCO) pris

COCO COIN (COCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COCO COIN (COCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COCO's tokenomics, kan du udforske COCO tokens live-pris!

COCO Prisprediktion Vil du vide, hvor COCO måske er på vej hen? Vores COCO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COCO Tokens prisprediktion nu!

