cNETA (CNETA) Tokenomics Få vigtig indsigt i cNETA (CNETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cNETA (CNETA) Information AnetaBTC is a fully on-chain, decentralized protocol that allows Bitcoin to be directly wrapped on the Ergo and Cardano blockchains Officiel hjemmeside: https://www.anetabtc.io/ Køb CNETA nu!

cNETA (CNETA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cNETA (CNETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.65K $ 133.65K $ 133.65K Alle tiders Høj: $ 0.18935 $ 0.18935 $ 0.18935 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013365 $ 0.00013365 $ 0.00013365 Få mere at vide om cNETA (CNETA) pris

cNETA (CNETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cNETA (CNETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNETA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNETA's tokenomics, kan du udforske CNETA tokens live-pris!

CNETA Prisprediktion Vil du vide, hvor CNETA måske er på vej hen? Vores CNETA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CNETA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!