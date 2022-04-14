CluCoin (CLU) Tokenomics Få vigtig indsigt i CluCoin (CLU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CluCoin (CLU) Information CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month! Officiel hjemmeside: https://www.clucoin.com/ Køb CLU nu!

CluCoin (CLU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CluCoin (CLU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.44K $ 53.44K $ 53.44K Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 296.91T $ 296.91T $ 296.91T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 180.00K $ 180.00K $ 180.00K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CluCoin (CLU) pris

CluCoin (CLU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CluCoin (CLU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLU's tokenomics, kan du udforske CLU tokens live-pris!

