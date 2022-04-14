ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i ClubMoon (CLUBMOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ClubMoon (CLUBMOON) Information Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Officiel hjemmeside: https://www.clubmoon.wtf/ Køb CLUBMOON nu!

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ClubMoon (CLUBMOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 145.33K $ 145.33K $ 145.33K Samlet udbud $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Cirkulerende forsyning $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 145.33K $ 145.33K $ 145.33K Alle tiders Høj: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017152 $ 0.00017152 $ 0.00017152 Få mere at vide om ClubMoon (CLUBMOON) pris

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ClubMoon (CLUBMOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLUBMOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLUBMOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLUBMOON's tokenomics, kan du udforske CLUBMOON tokens live-pris!

CLUBMOON Prisprediktion Vil du vide, hvor CLUBMOON måske er på vej hen? Vores CLUBMOON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

