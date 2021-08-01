CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CloudCoin Finance (CCFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CloudCoin Finance (CCFI) Information What Is CloudCoin Finance (CCFI)? CloudCoin Finance is the next-generation cross-chain & multi-chain decentralized finance, market maker, trading, and liquidity provider DAO driven powered by CCFI Token CCFI is the native utility token that is used for: Token payments, CloudCoin Finance has its own payment system that can be added to any website.

Running validator nodes on the network via staking CCFI tokens.

The project's strong business cases including IoT, AI, and Green Energy powered by Hydrogen.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated. CCFI features include: Governance

Launchpad

Staking

Liquidity Providing

Farming

NFT Marketplace

Bridges to over 18 blockchains NULS, ETH, HECO, OKC, ONE, Polygon, KCC, TRON, CRO, AVAX, AETH, FTM, Metis, IoTex, Optimism, Klaytn, ENULS, KavaEVM, with more will be added, meaning that the tokens can be swapped with very low fees between blockchains

RaidaPay App

CCFI Launchpad App How Many CCFI Tokens Are There in Circulation? CCFI launched its main net on the 1st of August, 2021 with 1,428,160,512 CCFI tokens created at Genesis. The supply is fixed, it will never be increased, there are no transaction fees, and plans for burning. The swaps of tokens between the blockchains are done within the total fixed supply of 1,428,160,512 CCFI tokens. Who Are the Founders of CloudCoin Finance? CloudCoin Finance is supported by a team of 10 tech, and non-tech professionals based in Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, and Romania. Where Can I Buy CloudCoin Finance (CCFI)? CCFI is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and USDT pairs currently available. Officiel hjemmeside: https://ccfitoken.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1YxMO2zCcYO4nddgW2o9EsLM4tYv23mLa/view?usp=share_link Køb CCFI nu!

CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CloudCoin Finance (CCFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.43B $ 1.43B $ 1.43B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.64K $ 53.64K $ 53.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CloudCoin Finance (CCFI) pris

CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CloudCoin Finance (CCFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCFI's tokenomics, kan du udforske CCFI tokens live-pris!

CCFI Prisprediktion Vil du vide, hvor CCFI måske er på vej hen? Vores CCFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CCFI Tokens prisprediktion nu!

