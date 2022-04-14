Cloudbric (CLBK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cloudbric (CLBK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cloudbric (CLBK) Information Cloudbric started as an in-house venture of Penta Security Systems, Inc., South Korea's no. 1 enterprise web and data security vendor, and currently protects close to 10,000 members, 50+ global partners, and features over 25 data centers around the world. Cloudbric looks to bridge the gap between cybersecurity and artificial intelligence through this project. Officiel hjemmeside: https://www.cloudbric.io/ Hvidbog: https://ico.cloudbric.io/upload/file/Cloudbric_Whitepaper_EN.pdf Køb CLBK nu!

Cloudbric (CLBK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cloudbric (CLBK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 989.56M $ 989.56M $ 989.56M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Alle tiders Høj: $ 0.123357 $ 0.123357 $ 0.123357 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00112313 $ 0.00112313 $ 0.00112313 Få mere at vide om Cloudbric (CLBK) pris

Cloudbric (CLBK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cloudbric (CLBK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLBK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLBK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLBK's tokenomics, kan du udforske CLBK tokens live-pris!

