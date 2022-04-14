CLOSED (CLOSED) Tokenomics Få vigtig indsigt i CLOSED (CLOSED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CLOSED (CLOSED) Information
CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it's a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support. Officiel hjemmeside: https://closedmeme.xyz/

CLOSED (CLOSED) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 765.06K
Samlet udbud $ 2.51B
Cirkulerende forsyning $ 2.51B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 765.06K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00030436

CLOSED (CLOSED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CLOSED (CLOSED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLOSED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLOSED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLOSED's tokenomics, kan du udforske CLOSED tokens live-pris!

