Cloakcoin (CLOAK) Information Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin. Officiel hjemmeside: https://cloakcoin.com/ Køb CLOAK nu!

Cloakcoin (CLOAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cloakcoin (CLOAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 274.13K $ 274.13K $ 274.13K Samlet udbud $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Cirkulerende forsyning $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 274.13K $ 274.13K $ 274.13K Alle tiders Høj: $ 31.28 $ 31.28 $ 31.28 Alle tiders Lav: $ 0.00301783 $ 0.00301783 $ 0.00301783 Nuværende pris: $ 0.04519263 $ 0.04519263 $ 0.04519263 Få mere at vide om Cloakcoin (CLOAK) pris

Cloakcoin (CLOAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cloakcoin (CLOAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLOAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLOAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLOAK's tokenomics, kan du udforske CLOAK tokens live-pris!

CLOAK Prisprediktion Vil du vide, hvor CLOAK måske er på vej hen? Vores CLOAK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLOAK Tokens prisprediktion nu!

