ClinTex CTi (CTI) Information Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials. Officiel hjemmeside: https://clintex.io Køb CTI nu!

ClinTex CTi (CTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ClinTex CTi (CTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.70K $ 13.70K $ 13.70K Samlet udbud $ 191.31M $ 191.31M $ 191.31M Cirkulerende forsyning $ 83.29M $ 83.29M $ 83.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.48K $ 31.48K $ 31.48K Alle tiders Høj: $ 0.390233 $ 0.390233 $ 0.390233 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016453 $ 0.00016453 $ 0.00016453 Få mere at vide om ClinTex CTi (CTI) pris

ClinTex CTi (CTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ClinTex CTi (CTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTI's tokenomics, kan du udforske CTI tokens live-pris!

