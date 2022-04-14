Clicking Cat (CLICK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clicking Cat (CLICK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clicking Cat (CLICK) Information CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away. Officiel hjemmeside: https://www.clicksol.vip/ Køb CLICK nu!

Clicking Cat (CLICK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clicking Cat (CLICK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Clicking Cat (CLICK) pris

Clicking Cat (CLICK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clicking Cat (CLICK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLICK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLICK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLICK's tokenomics, kan du udforske CLICK tokens live-pris!

CLICK Prisprediktion Vil du vide, hvor CLICK måske er på vej hen? Vores CLICK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLICK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!