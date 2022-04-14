ClearDAO (CLH) Tokenomics Få vigtig indsigt i ClearDAO (CLH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ClearDAO (CLH) Information ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Officiel hjemmeside: https://cleardao.com/ Køb CLH nu!

ClearDAO (CLH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ClearDAO (CLH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.57K $ 84.57K $ 84.57K Samlet udbud $ 625.36M $ 625.36M $ 625.36M Cirkulerende forsyning $ 531.55M $ 531.55M $ 531.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.50K $ 99.50K $ 99.50K Alle tiders Høj: $ 0.748251 $ 0.748251 $ 0.748251 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.0001591 $ 0.0001591 $ 0.0001591 Få mere at vide om ClearDAO (CLH) pris

ClearDAO (CLH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ClearDAO (CLH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLH's tokenomics, kan du udforske CLH tokens live-pris!

CLH Prisprediktion Vil du vide, hvor CLH måske er på vej hen? Vores CLH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!