Den direkte Clean Food pris i dag er 0.00192942 USD. Følg med i realtid CF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CF

CF Prisinfo

Hvad er CF

CF Whitepaper

CF Officiel hjemmeside

CF Tokenomics

CF Prisprognose

Clean Food Logo

Clean Food Pris (CF)

Ikke noteret

1 CF til USD direkte pris:

$0.00192942
-15.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Clean Food (CF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:13:59 (UTC+8)

Clean Food (CF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00179908
24H lav
$ 0.00239877
24H høj

$ 0.00179908
$ 0.00239877
$ 0.03350273
$ 0.00116004
-10.23%

-15.70%

-44.72%

-44.72%

Clean Food (CF) realtidsprisen er $0.00192942. I løbet af de sidste 24 timer har CF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179908 og et højdepunkt på $ 0.00239877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CFs højeste pris nogensinde er $ 0.03350273, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00116004.

Når det gælder kortsigtet performance, CF har ændret sig med -10.23% i løbet af den sidste time, -15.70% i løbet af 24 timer og -44.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Clean Food (CF) Markedsinformation

$ 169.79K
--
$ 169.79K
88.00M
88,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Clean Food er $ 169.79K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CF er 88.00M, med et samlet udbud på 88000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 169.79K.

Clean Food (CF) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Clean Food til USD $ -0.000359433074398869.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Clean Food til USD $ -0.0011476763.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Clean Food til USD $ -0.0006457008.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Clean Food til USD $ -0.005030395174579895.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000359433074398869-15.70%
30 dage$ -0.0011476763-59.48%
60 dage$ -0.0006457008-33.46%
90 dage$ -0.005030395174579895-72.27%

Hvad er Clean Food (CF)

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.

Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Clean Food (CF) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Clean Food Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Clean Food (CF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Clean Food (CF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Clean Food.

Tjek Clean Food prisprediktion nu!

CF til lokale valutaer

Clean Food (CF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Clean Food (CF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CF Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Clean Food (CF)

Hvor meget er Clean Food (CF) værd i dag?
Den direkte CF pris i USD er 0.00192942 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CF til USD pris?
Den aktuelle pris på CFtil USD er $ 0.00192942. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Clean Food?
Markedsværdien for CF er $ 169.79K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CF?
Den cirkulerende forsyning af CF er 88.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CF?
CF opnåede en ATH-pris på 0.03350273 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CF?
CF så en ATL-pris på 0.00116004 USD.
Hvad er handelsvolumen for CF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CF er -- USD.
Bliver CF højere i år?
CF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Clean Food (CF) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

