Clean Food (CF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00179908 24H lav $ 0.00239877 24H høj All Time High $ 0.03350273 Laveste pris $ 0.00116004 Prisændring (1H) -10.23% Prisændring (1D) -15.70% Prisændring (7D) -44.72%

Clean Food (CF) realtidsprisen er $0.00192942. I løbet af de sidste 24 timer har CF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179908 og et højdepunkt på $ 0.00239877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CFs højeste pris nogensinde er $ 0.03350273, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00116004.

Når det gælder kortsigtet performance, CF har ændret sig med -10.23% i løbet af den sidste time, -15.70% i løbet af 24 timer og -44.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Clean Food (CF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 169.79K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 169.79K Cirkulationsforsyning 88.00M Samlet Udbud 88,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Clean Food er $ 169.79K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CF er 88.00M, med et samlet udbud på 88000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 169.79K.