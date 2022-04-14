Clash of Lilliput (COL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clash of Lilliput (COL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clash of Lilliput (COL) Information An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Officiel hjemmeside: https://www.lilliput.games/ Køb COL nu!

Clash of Lilliput (COL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clash of Lilliput (COL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.74M $ 14.74M $ 14.74M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 82.07M $ 82.07M $ 82.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.54M $ 179.54M $ 179.54M Alle tiders Høj: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Alle tiders Lav: $ 0.100384 $ 0.100384 $ 0.100384 Nuværende pris: $ 0.179649 $ 0.179649 $ 0.179649 Få mere at vide om Clash of Lilliput (COL) pris

Clash of Lilliput (COL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clash of Lilliput (COL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COL's tokenomics, kan du udforske COL tokens live-pris!

COL Prisprediktion Vil du vide, hvor COL måske er på vej hen? Vores COL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!