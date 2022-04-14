Clarity (CLARITY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clarity (CLARITY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clarity (CLARITY) Information The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Officiel hjemmeside: https://www.clarity.community/ Hvidbog: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7 Køb CLARITY nu!

Markedsværdi: $ 1.73M
Samlet udbud $ 2.00B
Cirkulerende forsyning $ 851.65M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.07M
Alle tiders Høj: $ 0.0097587
Alle tiders Lav: $ 0.00137342
Nuværende pris: $ 0.00203559

Clarity (CLARITY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clarity (CLARITY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLARITY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLARITY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLARITY's tokenomics, kan du udforske CLARITY tokens live-pris!

