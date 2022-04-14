CLAPCAT ($CLAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i CLAPCAT ($CLAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CLAPCAT ($CLAP) Information CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause. Officiel hjemmeside: https://clapgo.com/ Køb $CLAP nu!

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CLAPCAT ($CLAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 242.06K $ 242.06K $ 242.06K Samlet udbud $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M Cirkulerende forsyning $ 795.00M $ 795.00M $ 795.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 242.06K $ 242.06K $ 242.06K Alle tiders Høj: $ 0.00480693 $ 0.00480693 $ 0.00480693 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000306 $ 0.000306 $ 0.000306 Få mere at vide om CLAPCAT ($CLAP) pris

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CLAPCAT ($CLAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CLAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CLAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CLAP's tokenomics, kan du udforske $CLAP tokens live-pris!

$CLAP Prisprediktion Vil du vide, hvor $CLAP måske er på vej hen? Vores $CLAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $CLAP Tokens prisprediktion nu!

