CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CLANKTARDIO (CLANKTARDIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) Information Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services. Officiel hjemmeside: https://www.clanktardio.fun Køb CLANKTARDIO nu!

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CLANKTARDIO (CLANKTARDIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.91K $ 79.91K $ 79.91K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.91K $ 79.91K $ 79.91K Alle tiders Høj: $ 0.00000372 $ 0.00000372 $ 0.00000372 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) pris

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLANKTARDIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLANKTARDIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLANKTARDIO's tokenomics, kan du udforske CLANKTARDIO tokens live-pris!

