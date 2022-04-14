Civic (CVC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Civic (CVC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Civic (CVC) Information Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity. Officiel hjemmeside: https://www.civic.com/ Hvidbog: https://tokensale.civic.com/whitepaper Køb CVC nu!

Civic (CVC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Civic (CVC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.13M $ 76.13M $ 76.13M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 802.00M $ 802.00M $ 802.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 94.92M $ 94.92M $ 94.92M Alle tiders Høj: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Alle tiders Lav: $ 0.01102541 $ 0.01102541 $ 0.01102541 Nuværende pris: $ 0.094953 $ 0.094953 $ 0.094953 Få mere at vide om Civic (CVC) pris

Civic (CVC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Civic (CVC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CVC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CVC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CVC's tokenomics, kan du udforske CVC tokens live-pris!

CVC Prisprediktion Vil du vide, hvor CVC måske er på vej hen? Vores CVC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CVC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!