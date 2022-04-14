Civfund Stone (0NE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Civfund Stone (0NE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Civfund Stone (0NE) Information Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place. Officiel hjemmeside: https://civfund.org/ Køb 0NE nu!

Civfund Stone (0NE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Civfund Stone (0NE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.89K Samlet udbud $ 977.21T Cirkulerende forsyning $ 977.21T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.89K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Civfund Stone (0NE) pris

Civfund Stone (0NE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Civfund Stone (0NE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 0NE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 0NE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 0NE's tokenomics, kan du udforske 0NE tokens live-pris!

0NE Prisprediktion Vil du vide, hvor 0NE måske er på vej hen? Vores 0NE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 0NE Tokens prisprediktion nu!

