City Tycoon Games (CTG) Information City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Officiel hjemmeside: https://www.citytycoon.games/ Køb CTG nu!

City Tycoon Games (CTG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for City Tycoon Games (CTG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.12K $ 25.12K $ 25.12K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Alle tiders Høj: $ 0.675682 $ 0.675682 $ 0.675682 Alle tiders Lav: $ 0.00113001 $ 0.00113001 $ 0.00113001 Nuværende pris: $ 0.00210172 $ 0.00210172 $ 0.00210172 Få mere at vide om City Tycoon Games (CTG) pris

City Tycoon Games (CTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for City Tycoon Games (CTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTG's tokenomics, kan du udforske CTG tokens live-pris!

