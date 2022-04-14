Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Citadel by Virtuals (CITDEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Citadel by Virtuals (CITDEL) Information Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Officiel hjemmeside: https://www.citadelagent.ai Køb CITDEL nu!

Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Citadel by Virtuals (CITDEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.54K $ 25.54K $ 25.54K Alle tiders Høj: $ 0.00330767 $ 0.00330767 $ 0.00330767 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Citadel by Virtuals (CITDEL) pris

Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Citadel by Virtuals (CITDEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CITDEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CITDEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CITDEL's tokenomics, kan du udforske CITDEL tokens live-pris!

