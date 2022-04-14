CitaDAO (KNIGHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CitaDAO (KNIGHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CitaDAO (KNIGHT) Information CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://citadao.io Køb KNIGHT nu!

CitaDAO (KNIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CitaDAO (KNIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.44M $ 16.44M $ 16.44M Alle tiders Høj: $ 0.07789 $ 0.07789 $ 0.07789 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00164413 $ 0.00164413 $ 0.00164413 Få mere at vide om CitaDAO (KNIGHT) pris

CitaDAO (KNIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CitaDAO (KNIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNIGHT's tokenomics, kan du udforske KNIGHT tokens live-pris!

KNIGHT Prisprediktion Vil du vide, hvor KNIGHT måske er på vej hen? Vores KNIGHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KNIGHT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!