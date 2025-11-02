Cisco xStock (CSCOX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 72.91 24H lav $ 73.2 24H høj All Time High $ 73.92 Laveste pris $ 65.89 Prisændring (1H) +0.23% Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) +3.64%

Cisco xStock (CSCOX) realtidsprisen er $73.17. I løbet af de sidste 24 timer har CSCOX handlet mellem et lavpunkt på $ 72.91 og et højdepunkt på $ 73.2, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CSCOXs højeste pris nogensinde er $ 73.92, mens den laveste pris nogensinde er $ 65.89.

Når det gælder kortsigtet performance, CSCOX har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og +3.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cisco xStock (CSCOX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 185.70K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.06M Cirkulationsforsyning 2.54K Samlet Udbud 28,220.20659668

Den nuværende markedsværdi på Cisco xStock er $ 185.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CSCOX er 2.54K, med et samlet udbud på 28220.20659668. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.06M.