CipherAI (CIPHER) Information Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Officiel hjemmeside: https://www.cipherext.com/

CipherAI (CIPHER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CipherAI (CIPHER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.64K $ 120.64K $ 120.64K Samlet udbud $ 976.99M $ 976.99M $ 976.99M Cirkulerende forsyning $ 876.99M $ 876.99M $ 876.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 134.39K $ 134.39K $ 134.39K Alle tiders Høj: $ 0.00028767 $ 0.00028767 $ 0.00028767 Alle tiders Lav: $ 0.00009242 $ 0.00009242 $ 0.00009242 Nuværende pris: $ 0.00013756 $ 0.00013756 $ 0.00013756 Få mere at vide om CipherAI (CIPHER) pris

CipherAI (CIPHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CipherAI (CIPHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CIPHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CIPHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CIPHER's tokenomics, kan du udforske CIPHER tokens live-pris!

CIPHER Prisprediktion Vil du vide, hvor CIPHER måske er på vej hen? Vores CIPHER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

