Den direkte Cicada Finance pris i dag er 0.00222158 USD. Følg med i realtid LTCIC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LTCIC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LTCIC

LTCIC Prisinfo

Hvad er LTCIC

LTCIC Whitepaper

LTCIC Officiel hjemmeside

LTCIC Tokenomics

LTCIC Prisprognose

Cicada Finance Logo

Cicada Finance Pris (LTCIC)

Ikke noteret

1 LTCIC til USD direkte pris:

$0.00223568
-0.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Cicada Finance (LTCIC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:13:31 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00221662
24H lav
$ 0.00225379
24H høj

$ 0.00221662
$ 0.00225379
$ 0.00289418
$ 0.00209182
+0.11%

-1.28%

+0.14%

+0.14%

Cicada Finance (LTCIC) realtidsprisen er $0.00222158. I løbet af de sidste 24 timer har LTCIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00221662 og et højdepunkt på $ 0.00225379, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LTCICs højeste pris nogensinde er $ 0.00289418, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00209182.

Når det gælder kortsigtet performance, LTCIC har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -1.28% i løbet af 24 timer og +0.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Markedsinformation

$ 5.79M
--
$ 22.22M
2.61B
10,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Cicada Finance er $ 5.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LTCIC er 2.61B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.22M.

Cicada Finance (LTCIC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Cicada Finance til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Cicada Finance til USD $ -0.0004015894.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Cicada Finance til USD $ -0.0003419604.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Cicada Finance til USD $ -0.000600135013556033.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.28%
30 dage$ -0.0004015894-18.07%
60 dage$ -0.0003419604-15.39%
90 dage$ -0.000600135013556033-21.26%

Hvad er Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Cicada Finance (LTCIC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Cicada Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Cicada Finance (LTCIC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Cicada Finance (LTCIC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Cicada Finance.

Tjek Cicada Finance prisprediktion nu!

LTCIC til lokale valutaer

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Cicada Finance (LTCIC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LTCIC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Cicada Finance (LTCIC)

Hvor meget er Cicada Finance (LTCIC) værd i dag?
Den direkte LTCIC pris i USD er 0.00222158 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LTCIC til USD pris?
Den aktuelle pris på LTCICtil USD er $ 0.00222158. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Cicada Finance?
Markedsværdien for LTCIC er $ 5.79M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LTCIC?
Den cirkulerende forsyning af LTCIC er 2.61B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LTCIC?
LTCIC opnåede en ATH-pris på 0.00289418 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LTCIC?
LTCIC så en ATL-pris på 0.00209182 USD.
Hvad er handelsvolumen for LTCIC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LTCIC er -- USD.
Bliver LTCIC højere i år?
LTCIC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LTCIC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Cicada Finance (LTCIC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

