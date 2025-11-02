Cicada Finance (LTCIC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00221662 $ 0.00221662 $ 0.00221662 24H lav $ 0.00225379 $ 0.00225379 $ 0.00225379 24H høj 24H lav $ 0.00221662$ 0.00221662 $ 0.00221662 24H høj $ 0.00225379$ 0.00225379 $ 0.00225379 All Time High $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Laveste pris $ 0.00209182$ 0.00209182 $ 0.00209182 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -1.28% Prisændring (7D) +0.14% Prisændring (7D) +0.14%

Cicada Finance (LTCIC) realtidsprisen er $0.00222158. I løbet af de sidste 24 timer har LTCIC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00221662 og et højdepunkt på $ 0.00225379, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LTCICs højeste pris nogensinde er $ 0.00289418, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00209182.

Når det gælder kortsigtet performance, LTCIC har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -1.28% i løbet af 24 timer og +0.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.79M$ 5.79M $ 5.79M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.22M$ 22.22M $ 22.22M Cirkulationsforsyning 2.61B 2.61B 2.61B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Cicada Finance er $ 5.79M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LTCIC er 2.61B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.22M.