Chunk (CHUNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chunk (CHUNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chunk (CHUNK) Information CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. Officiel hjemmeside: https://chunkcoin.org/ Køb CHUNK nu!

Chunk (CHUNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chunk (CHUNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.60K $ 16.60K $ 16.60K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.60K $ 16.60K $ 16.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chunk (CHUNK) pris

Chunk (CHUNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chunk (CHUNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHUNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHUNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHUNK's tokenomics, kan du udforske CHUNK tokens live-pris!

CHUNK Prisprediktion Vil du vide, hvor CHUNK måske er på vej hen? Vores CHUNK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHUNK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!