Chumbi Valley (CHMB) Information Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Officiel hjemmeside: https://chumbivalley.com Hvidbog: https://chumbivalley.com/whitepaper Køb CHMB nu!

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chumbi Valley (CHMB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 222.20K $ 222.20K $ 222.20K Samlet udbud $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Cirkulerende forsyning $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 288.64K $ 288.64K $ 288.64K Alle tiders Høj: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chumbi Valley (CHMB) pris

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chumbi Valley (CHMB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHMB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHMB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHMB's tokenomics, kan du udforske CHMB tokens live-pris!

