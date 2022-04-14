Chuan Pu (CHUANPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chuan Pu (CHUANPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chuan Pu (CHUANPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chuan Pu (CHUANPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73,79K $ 73,79K $ 73,79K Samlet udbud $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M Cirkulerende forsyning $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73,79K $ 73,79K $ 73,79K Alle tiders Høj: $ 0,01890464 $ 0,01890464 $ 0,01890464 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chuan Pu (CHUANPU) pris

Chuan Pu (CHUANPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chuan Pu (CHUANPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHUANPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHUANPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHUANPU's tokenomics, kan du udforske CHUANPU tokens live-pris!

