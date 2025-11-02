Chrema Coin (CRMC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.782357 $ 0.782357 $ 0.782357 24H lav $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 24H høj 24H lav $ 0.782357$ 0.782357 $ 0.782357 24H høj $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 All Time High $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Laveste pris $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +9.22% Prisændring (7D) +0.79% Prisændring (7D) +0.79%

Chrema Coin (CRMC) realtidsprisen er $0.85458. I løbet af de sidste 24 timer har CRMC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.782357 og et højdepunkt på $ 2.31, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRMCs højeste pris nogensinde er $ 5.02, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.432032.

Når det gælder kortsigtet performance, CRMC har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +9.22% i løbet af 24 timer og +0.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.39M$ 9.39M $ 9.39M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 42.73M$ 42.73M $ 42.73M Cirkulationsforsyning 10.99M 10.99M 10.99M Samlet Udbud 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Chrema Coin er $ 9.39M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRMC er 10.99M, med et samlet udbud på 50000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.73M.