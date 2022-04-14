Choruz AI (CHORUZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Choruz AI (CHORUZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Choruz AI (CHORUZ) Information Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Officiel hjemmeside: https://www.choruz.ai Hvidbog: https://whitepaper.choruz.ai Køb CHORUZ nu!

Choruz AI (CHORUZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Choruz AI (CHORUZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 261.40K $ 261.40K $ 261.40K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 261.40K $ 261.40K $ 261.40K Alle tiders Høj: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026362 $ 0.00026362 $ 0.00026362 Få mere at vide om Choruz AI (CHORUZ) pris

Choruz AI (CHORUZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Choruz AI (CHORUZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHORUZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHORUZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHORUZ's tokenomics, kan du udforske CHORUZ tokens live-pris!

