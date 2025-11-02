Chonkus Maximus (CHONKUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00108574 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.48% Prisændring (7D) -4.19%

Chonkus Maximus (CHONKUS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CHONKUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CHONKUSs højeste pris nogensinde er $ 0.00108574, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CHONKUS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.48% i løbet af 24 timer og -4.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.19K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.19K Cirkulationsforsyning 999.77M Samlet Udbud 999,769,080.559948

Den nuværende markedsværdi på Chonkus Maximus er $ 9.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CHONKUS er 999.77M, med et samlet udbud på 999769080.559948. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.19K.