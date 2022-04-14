CHONK (CHONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHONK (CHONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHONK (CHONK) Information pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great! Officiel hjemmeside: https://weaslecoin.vercel.app/ Køb CHONK nu!

CHONK (CHONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHONK (CHONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.75K $ 18.75K $ 18.75K Alle tiders Høj: $ 0.00672042 $ 0.00672042 $ 0.00672042 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CHONK (CHONK) pris

CHONK (CHONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHONK (CHONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHONK's tokenomics, kan du udforske CHONK tokens live-pris!

