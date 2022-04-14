Chonk the Frog (CHONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chonk the Frog (CHONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chonk the Frog (CHONK) Information A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this Officiel hjemmeside: https://chonk.space Køb CHONK nu!

Chonk the Frog (CHONK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chonk the Frog (CHONK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Samlet udbud $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M Cirkulerende forsyning $ 916.79M $ 916.79M $ 916.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.39K $ 18.39K $ 18.39K Alle tiders Høj: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 Alle tiders Lav: $ 0.00001165 $ 0.00001165 $ 0.00001165 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chonk the Frog (CHONK) pris

Chonk the Frog (CHONK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chonk the Frog (CHONK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHONK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHONK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHONK's tokenomics, kan du udforske CHONK tokens live-pris!

