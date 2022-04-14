chomik (CHOMIK) Tokenomics Få vigtig indsigt i chomik (CHOMIK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

chomik (CHOMIK) Information Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable. Officiel hjemmeside: https://www.chomik.world Køb CHOMIK nu!

chomik (CHOMIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for chomik (CHOMIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.52K $ 16.52K $ 16.52K Samlet udbud $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M Cirkulerende forsyning $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.52K $ 16.52K $ 16.52K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om chomik (CHOMIK) pris

chomik (CHOMIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for chomik (CHOMIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHOMIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHOMIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHOMIK's tokenomics, kan du udforske CHOMIK tokens live-pris!

CHOMIK Prisprediktion Vil du vide, hvor CHOMIK måske er på vej hen? Vores CHOMIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHOMIK Tokens prisprediktion nu!

