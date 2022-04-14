Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Choccy Milk Cat (CHOCCY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Information Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness! Officiel hjemmeside: http://choccymilkcat.com Køb CHOCCY nu!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Choccy Milk Cat (CHOCCY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.20K $ 52.20K $ 52.20K Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.20K $ 52.20K $ 52.20K Alle tiders Høj: $ 0.00661201 $ 0.00661201 $ 0.00661201 Alle tiders Lav: $ 0.000020 $ 0.000020 $ 0.000020 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Choccy Milk Cat (CHOCCY) pris

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Choccy Milk Cat (CHOCCY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHOCCY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHOCCY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHOCCY's tokenomics, kan du udforske CHOCCY tokens live-pris!

