Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chinese Doge Wow (CHIDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chinese Doge Wow (CHIDO) Information Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Officiel hjemmeside: https://chidoonbase.xyz/ Køb CHIDO nu!

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chinese Doge Wow (CHIDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Samlet udbud $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M Cirkulerende forsyning $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Alle tiders Høj: $ 0,0187939 $ 0,0187939 $ 0,0187939 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00164163 $ 0,00164163 $ 0,00164163 Få mere at vide om Chinese Doge Wow (CHIDO) pris

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chinese Doge Wow (CHIDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIDO's tokenomics, kan du udforske CHIDO tokens live-pris!

CHIDO Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIDO måske er på vej hen? Vores CHIDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!