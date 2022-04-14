ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics
Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.
ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChinCHILLa (CHILLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for ChinCHILLa (CHILLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CHILLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CHILLA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CHILLA's tokenomics, kan du udforske CHILLA tokens live-pris!
