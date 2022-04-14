chillwhale (CHILLWHALE) Tokenomics Få vigtig indsigt i chillwhale (CHILLWHALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

chillwhale (CHILLWHALE) Information chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day. Officiel hjemmeside: https://chillwhales.com Køb CHILLWHALE nu!

chillwhale (CHILLWHALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for chillwhale (CHILLWHALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.52K $ 6.52K $ 6.52K Samlet udbud $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Cirkulerende forsyning $ 919.23M $ 919.23M $ 919.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.09K $ 7.09K $ 7.09K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om chillwhale (CHILLWHALE) pris

chillwhale (CHILLWHALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for chillwhale (CHILLWHALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHILLWHALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHILLWHALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHILLWHALE's tokenomics, kan du udforske CHILLWHALE tokens live-pris!

