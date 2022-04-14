Chill Trump (CHILLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chill Trump (CHILLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chill Trump (CHILLT) Information The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Officiel hjemmeside: https://chilltrumpsol.xyz/ Køb CHILLT nu!

Chill Trump (CHILLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chill Trump (CHILLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.66K $ 14.66K $ 14.66K Samlet udbud $ 997.24M $ 997.24M $ 997.24M Cirkulerende forsyning $ 997.24M $ 997.24M $ 997.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.66K $ 14.66K $ 14.66K Alle tiders Høj: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chill Trump (CHILLT) pris

Chill Trump (CHILLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chill Trump (CHILLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHILLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHILLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHILLT's tokenomics, kan du udforske CHILLT tokens live-pris!

