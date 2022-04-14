Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chill Girl (CHILLGIRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chill Girl (CHILLGIRL) Information Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it Officiel hjemmeside: https://chillgirl.xyz Køb CHILLGIRL nu!

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chill Girl (CHILLGIRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.83K $ 51.83K $ 51.83K Samlet udbud $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Cirkulerende forsyning $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.83K $ 51.83K $ 51.83K Alle tiders Høj: $ 0.00618851 $ 0.00618851 $ 0.00618851 Alle tiders Lav: $ 0.00002585 $ 0.00002585 $ 0.00002585 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chill Girl (CHILLGIRL) pris

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chill Girl (CHILLGIRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHILLGIRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHILLGIRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHILLGIRL's tokenomics, kan du udforske CHILLGIRL tokens live-pris!

