Chill Family (CHILLFAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chill Family (CHILLFAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chill Family (CHILLFAM) Information Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle. Officiel hjemmeside: https://chillfamilyguy.xyz/ Køb CHILLFAM nu!

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chill Family (CHILLFAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.86K $ 31.86K $ 31.86K Samlet udbud $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M Cirkulerende forsyning $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.86K $ 31.86K $ 31.86K Alle tiders Høj: $ 0.01277079 $ 0.01277079 $ 0.01277079 Alle tiders Lav: $ 0.00001102 $ 0.00001102 $ 0.00001102 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chill Family (CHILLFAM) pris

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chill Family (CHILLFAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHILLFAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHILLFAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHILLFAM's tokenomics, kan du udforske CHILLFAM tokens live-pris!

CHILLFAM Prisprediktion Vil du vide, hvor CHILLFAM måske er på vej hen? Vores CHILLFAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHILLFAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!