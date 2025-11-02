Chili Coin (CHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -0.57% Prisændring (7D) -0.57%

Chili Coin (CHI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CHIs højeste pris nogensinde er $ 0.00131437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CHI har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chili Coin (CHI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 82.51M$ 82.51M $ 82.51M Cirkulationsforsyning 5.88B 5.88B 5.88B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Chili Coin er $ 4.85M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CHI er 5.88B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.51M.