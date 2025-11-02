UdvekslingDEX+
Den direkte Chili Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CHI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CHI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Chili Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CHI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CHI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CHI

CHI Prisinfo

Hvad er CHI

CHI Whitepaper

CHI Officiel hjemmeside

CHI Tokenomics

CHI Prisprognose

Chili Coin Logo

Chili Coin Pris (CHI)

Ikke noteret

1 CHI til USD direkte pris:

$0.00082525
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Chili Coin (CHI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:13:17 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.00131437
$ 0
+0.01%

+0.01%

-0.57%

-0.57%

Chili Coin (CHI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CHIs højeste pris nogensinde er $ 0.00131437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CHI har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chili Coin (CHI) Markedsinformation

$ 4.85M
--
$ 82.51M
5.88B
100,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Chili Coin er $ 4.85M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CHI er 5.88B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 82.51M.

Chili Coin (CHI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Chili Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Chili Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Chili Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Chili Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dage$ 0-24.50%
60 dage$ 0-19.96%
90 dage$ 0--

Hvad er Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Chili Coin (CHI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Chili Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Chili Coin (CHI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Chili Coin (CHI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Chili Coin.

Tjek Chili Coin prisprediktion nu!

CHI til lokale valutaer

Chili Coin (CHI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Chili Coin (CHI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CHI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Chili Coin (CHI)

Hvor meget er Chili Coin (CHI) værd i dag?
Den direkte CHI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CHI til USD pris?
Den aktuelle pris på CHItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Chili Coin?
Markedsværdien for CHI er $ 4.85M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CHI?
Den cirkulerende forsyning af CHI er 5.88B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CHI?
CHI opnåede en ATH-pris på 0.00131437 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CHI?
CHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CHI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CHI er -- USD.
Bliver CHI højere i år?
CHI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CHI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Chili Coin (CHI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

