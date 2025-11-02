Children Of The Sky (COTS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001466 - $ 0.00001494
24H lav $ 0.00001466
24H høj $ 0.00001494
All Time High $ 0.01772925
Laveste pris $ 0.00001427
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.18%
Prisændring (7D) -6.10%

Children Of The Sky (COTS) realtidsprisen er $0.00001483. I løbet af de sidste 24 timer har COTS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001466 og et højdepunkt på $ 0.00001494, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COTSs højeste pris nogensinde er $ 0.01772925, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001427.

Når det gælder kortsigtet performance, COTS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -6.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.82K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.82K
Cirkulationsforsyning 999.53M
Samlet Udbud 999,530,335.104312

Den nuværende markedsværdi på Children Of The Sky er $ 14.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COTS er 999.53M, med et samlet udbud på 999530335.104312. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.82K.