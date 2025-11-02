UdvekslingDEX+
Den direkte Children Of The Sky pris i dag er 0.00001483 USD. Følg med i realtid COTS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COTS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COTS

COTS Prisinfo

Hvad er COTS

COTS Officiel hjemmeside

COTS Tokenomics

COTS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Children Of The Sky Logo

Children Of The Sky Pris (COTS)

Ikke noteret

1 COTS til USD direkte pris:

--
----
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Children Of The Sky (COTS) Live prisdiagram
Children Of The Sky (COTS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001466
$ 0.00001466$ 0.00001466
24H lav
$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494
24H høj

$ 0.00001466
$ 0.00001466$ 0.00001466

$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427

--

-0.18%

-6.10%

-6.10%

Children Of The Sky (COTS) realtidsprisen er $0.00001483. I løbet af de sidste 24 timer har COTS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001466 og et højdepunkt på $ 0.00001494, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COTSs højeste pris nogensinde er $ 0.01772925, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001427.

Når det gælder kortsigtet performance, COTS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -6.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Markedsinformation

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

--
----

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,335.104312
999,530,335.104312 999,530,335.104312

Den nuværende markedsværdi på Children Of The Sky er $ 14.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COTS er 999.53M, med et samlet udbud på 999530335.104312. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.82K.

Children Of The Sky (COTS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Children Of The Sky til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Children Of The Sky til USD $ -0.0000048806.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Children Of The Sky til USD $ -0.0000146817.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Children Of The Sky til USD $ -0.01028665621494616.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.18%
30 dage$ -0.0000048806-32.91%
60 dage$ -0.0000146817-99.00%
90 dage$ -0.01028665621494616-99.85%

Hvad er Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Children Of The Sky (COTS) Ressource

Officiel hjemmeside

Children Of The Sky Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Children Of The Sky (COTS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Children Of The Sky (COTS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Children Of The Sky.

Tjek Children Of The Sky prisprediktion nu!

COTS til lokale valutaer

Children Of The Sky (COTS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Children Of The Sky (COTS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COTS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Children Of The Sky (COTS)

Hvor meget er Children Of The Sky (COTS) værd i dag?
Den direkte COTS pris i USD er 0.00001483 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COTS til USD pris?
Den aktuelle pris på COTStil USD er $ 0.00001483. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Children Of The Sky?
Markedsværdien for COTS er $ 14.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COTS?
Den cirkulerende forsyning af COTS er 999.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COTS?
COTS opnåede en ATH-pris på 0.01772925 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COTS?
COTS så en ATL-pris på 0.00001427 USD.
Hvad er handelsvolumen for COTS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COTS er -- USD.
Bliver COTS højere i år?
COTS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COTS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Children Of The Sky (COTS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

