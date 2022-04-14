Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Information Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Officiel hjemmeside: https://chikunonsol.com/ Køb CHIKUN nu!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.97K $ 54.97K $ 54.97K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.97K $ 54.97K $ 54.97K Alle tiders Høj: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) pris

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIKUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIKUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIKUN's tokenomics, kan du udforske CHIKUN tokens live-pris!

CHIKUN Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIKUN måske er på vej hen? Vores CHIKUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIKUN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!