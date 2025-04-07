Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chickenus Maximus (CHICKENUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Information Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk’s quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk’s eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think “Kek” from Pepe fame), is Musk’s hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk’s naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin’s viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn’t just a pet; it’s a symbol of Musk’s flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast’s darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk’s cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk’s skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don’t prove his prowess—they’re a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk’s narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2’s brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy. Officiel hjemmeside: https://chickenusmaximus.com Køb CHICKENUS nu!

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chickenus Maximus (CHICKENUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.06K $ 15.06K $ 15.06K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.06K $ 15.06K $ 15.06K Alle tiders Høj: $ 0.00269216 $ 0.00269216 $ 0.00269216 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015064 $ 0.00015064 $ 0.00015064 Få mere at vide om Chickenus Maximus (CHICKENUS) pris

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chickenus Maximus (CHICKENUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHICKENUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHICKENUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHICKENUS's tokenomics, kan du udforske CHICKENUS tokens live-pris!

CHICKENUS Prisprediktion Vil du vide, hvor CHICKENUS måske er på vej hen? Vores CHICKENUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHICKENUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!