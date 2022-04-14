Chiba Wan (CHIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chiba Wan (CHIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chiba Wan (CHIB) Information CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. Officiel hjemmeside: http://chibcoin.com Køb CHIB nu!

Chiba Wan (CHIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chiba Wan (CHIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 146.85K $ 146.85K $ 146.85K Samlet udbud $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Cirkulerende forsyning $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 146.85K $ 146.85K $ 146.85K Alle tiders Høj: $ 0.00002276 $ 0.00002276 $ 0.00002276 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chiba Wan (CHIB) pris

Chiba Wan (CHIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chiba Wan (CHIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIB's tokenomics, kan du udforske CHIB tokens live-pris!

CHIB Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIB måske er på vej hen? Vores CHIB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!