Chi Protocol (CHI) Information Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards. Officiel hjemmeside: https://chiprotocol.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/3vz6us5vca98kmvs Køb CHI nu!

Chi Protocol (CHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chi Protocol (CHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.38K $ 22.38K $ 22.38K Samlet udbud $ 206.36M $ 206.36M $ 206.36M Cirkulerende forsyning $ 111.17M $ 111.17M $ 111.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.54K $ 41.54K $ 41.54K Alle tiders Høj: $ 0.108157 $ 0.108157 $ 0.108157 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020131 $ 0.00020131 $ 0.00020131 Få mere at vide om Chi Protocol (CHI) pris

Chi Protocol (CHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chi Protocol (CHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHI's tokenomics, kan du udforske CHI tokens live-pris!

CHI Prisprediktion Vil du vide, hvor CHI måske er på vej hen? Vores CHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHI Tokens prisprediktion nu!

