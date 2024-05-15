CHEWY (CHWY) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHEWY (CHWY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHEWY (CHWY) Information $CHWY: The Best Pet Supplies on Solana $CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success. Officiel hjemmeside: https://chwyonsol.xyz/ Køb CHWY nu!

CHEWY (CHWY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHEWY (CHWY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.20K $ 102.20K $ 102.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.20K $ 102.20K $ 102.20K Alle tiders Høj: $ 0.00363567 $ 0.00363567 $ 0.00363567 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001022 $ 0.0001022 $ 0.0001022 Få mere at vide om CHEWY (CHWY) pris

CHEWY (CHWY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHEWY (CHWY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHWY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHWY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHWY's tokenomics, kan du udforske CHWY tokens live-pris!

