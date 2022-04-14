Chester ($CHESTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chester ($CHESTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chester ($CHESTER) Information $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Officiel hjemmeside: https://chesterabstract.xyz/ Køb $CHESTER nu!

Chester ($CHESTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chester ($CHESTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 203.55K $ 203.55K $ 203.55K Samlet udbud $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Cirkulerende forsyning $ 973.62M $ 973.62M $ 973.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 207.07K $ 207.07K $ 207.07K Alle tiders Høj: $ 0.00132417 $ 0.00132417 $ 0.00132417 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002094 $ 0.0002094 $ 0.0002094 Få mere at vide om Chester ($CHESTER) pris

Chester ($CHESTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chester ($CHESTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CHESTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CHESTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CHESTER's tokenomics, kan du udforske $CHESTER tokens live-pris!

$CHESTER Prisprediktion Vil du vide, hvor $CHESTER måske er på vej hen? Vores $CHESTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $CHESTER Tokens prisprediktion nu!

