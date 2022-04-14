Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cheshire Grin (GRIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cheshire Grin (GRIN) Information Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Officiel hjemmeside: https://cheshireterminal.com/ Hvidbog: https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5 Køb GRIN nu!

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cheshire Grin (GRIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Samlet udbud $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Cirkulerende forsyning $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.86K $ 23.86K $ 23.86K Alle tiders Høj: $ 0.0080105 $ 0.0080105 $ 0.0080105 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cheshire Grin (GRIN) pris

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cheshire Grin (GRIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRIN's tokenomics, kan du udforske GRIN tokens live-pris!

